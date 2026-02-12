12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Ceferin: "Yerel maçlar yurt dışında oynanmamalı!"

UEFA'nın Belçika'daki 50. Olağan Genel Kongresi'nde Başkan Alexander Ceferin, açıklamalarda bulundu

calendar 12 Şubat 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: UEFA.com
Ceferin: 'Yerel maçlar yurt dışında oynanmamalı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
UEFA'nın 50. Olağan Genel Kongresi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekili Zehra Neşe Kavak, dış ilişkiler kurulu başkan vekili Çağrı Kanver ve dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

CEFERİN: "TEK KAZANAN FUTBOL"

Kongrenin açılışında konuşan Ceferin, "Real Madrid ve Barcelona'nın tekrar ailemize katılması beni şahsen çok mutlu etti. Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu anlaşmazlıklardan bıkmıştık. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bazı anlaşmazlıklarımız oldu ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki, kendimize, birbirimize olan saygımızı ve futbola olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu durumun tek kazananı futboldur." ifadelerini kullandı.

Yerel lig maçlarının yurt dışında oynanmasına karşı çıkan Ceferin, "Yerel ligler güçlerini bölgelerinden, geleneklerinden ve maçlara giden taraftarlarından alır. Yerel maçları yurt dışına ihraç etmek kısa vadeli çıkarlar sağlayabilir ancak bağları zayıflatır ve sadakati aşındırır." dedi.

Aleksander Ceferin, futbolun ve kulüplerin köklerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Maçı evinden, 90 dakika boyunca şarkı söyleyen, yağmurda seyahat eden, her yarışmada kulüplerini takip eden taraftarlardan uzaklaştırırsanız, kimliği nasıl inşa edersiniz? Yerel tutkuyu takas ederseniz, onu nasıl sürdürebilirsiniz? Elbette, küresel olarak çalışabiliriz ve küresel olarak çalışıyoruz ancak köklerimizi asla feda etmeden." diye konuştu.

"INFANTINO: BİRLEŞTİĞİMİZDE FUTBOL KAZANIR"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid arasındaki anlaşmaya değinerek, "Dün UEFA, EFC ve Real Madrid arasında varılan anlaşma hakkında harika haberler duyduk. Alexander Ceferin, Nasser Al-Khelaifi ve Florentino Perez'i bu anlaşmaya vardıkları için tebrik etmek istiyorum. Hepsine alkış tutmanızı rica ediyorum çünkü birleştiğimizde futbol kazanır." şeklinde konuştu.

Infantino, bu yıl ilk kez 3 ülkenin FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kanada, Meksika ve ABD'deki turnuvaya ilk kez 48 ülke katılacak, dünyanın dörtte biri. Milyarlarca, 5-6 milyar insan bu Dünya Kupası'na odaklanacak ve izleyecek. Dünya Kupası, birlik, barış, dayanışma ve herkesi barışçıl ve neşeli bir atmosferde bir araya getirmenin sembolü olmak zorunda ve olacak. Aslında mutlu olmamız gerektiğini çok sık unutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.