12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Nottingham'da Pereira dönemi! İlk maç F.Bahçe'ye karşı

Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest, teknik direktörlük görevi için Vitor Pereira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

calendar 12 Şubat 2026 16:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nottingham'da Pereira dönemi! İlk maç F.Bahçe'ye karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Nottingham Forest'ta teknik direktör krizi sürüyor.
 
Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından Sean Dyche ile de yolların ayrılmasıyla İngiliz ekibinde bu sezon üçüncü teknik adam değişikliği yaşandı.
 
NOTTINGHAM VE PEREIRA ANLAŞTI!
 
Forest'ta sıcak gelişmeler yaşanırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran ve kasım ayından bu yana boşta olan Vitor Pereira'nın, Nottingham Forest ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
 
Kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile daha önce Olympiakos'ta birlikte çalışan Portekizli teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
 
İLK SINAV FENERBAHÇE'YE KARŞI!
 
Resmi imzaların atılması halinde Pereira, ilk sınavını UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe karşısında verecek.
 
19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadele, Pereira için de ayrı bir anlam taşıyacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yıllar sonra Fenerbahçe'ye karşı ve Kadıköy'de sahaya çıkacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.