Osimhen'in gözü Eyüpspor maçında

Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Victor Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak.

calendar 12 Şubat 2026 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
