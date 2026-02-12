Osimhen'in gözü Eyüpspor maçında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı.
Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.
Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak.
