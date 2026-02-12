12 Şubat
Serdal Adalı'dan Oğuzhan Çakır tepkisi ve TFF'ye çağrı

Beşiktaş'ta yeni transferlerin imza töreninde konuşan Başkan Serdal Adalı, Alanyaspor maçının hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

calendar 12 Şubat 2026 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Oğuzhan Çakır tepkisi ve TFF'ye çağrı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
 
İmza töreninde Kulüp Başkanı Serdal Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
"HAKEM ELİYLE YAZILMIŞ BİR SKANDAL"
 
Transfer döneminde kayıplarını olmadığını dile getiren Adalı "Dünya üzerinde %100 transfer başarısı diye bir şey yok! Hiçbir kulüp de bunu yapamıyor zaten. Bazen yetenekli isimlerin ülkeye ve takıma uyumu sorun olabiliyor. Beklediğimiz verimi alamadığımızda ve iyi bir teklif geldiğinde yolları iyi bir şekilde ayırdık. Kayıp yaşamadık. önemli kazanımlar elde ettik." dedi.
 
2-2 biten Alanyaspor maçı hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansıı "skandal" olarak nitelendiren adalı, "Maaş gideri düştü, yaş ortalamasını azalttık... Teknik ekip de takımın geleceğinden umutlu. Söz teknik ekip ve futbolcularda. Alanyaspor maçındaki taraftarın muazzam duruşu, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını kanıtladı. Ancak hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE ART NİYET!"
 
Alanyaspor maçında hakemin sadece VAR'da 6 dakika harcamasına rağmen maç içi duraklamarı uzatmaya eklememesine tepki gösteren Serdal Adalı, "Karşımızda matematik mucizesi var! Tekbir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi! Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir! Net bir pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı! O sessizlik çok şey anlatıyor! Bu tablo, insanı hata olayını geçti! Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir." şeklinde konuştu.
 
"TFF VE MHK'YE SESLENİYORUM"
 
TFF ve MHK'ye çağrıda bulunan Adalı, "TFF ve MHK'ye sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri aldığımız cezalar var. Sayın TFF Başkanı 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' diyerek sözlerime devam etmek isterim." dedi.
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
