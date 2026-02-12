Asensio'nun hedefi yeniden milli takım!

Marco Asensio, Fenerbahçe'de gösterdiği yüksek seviye performansıyla İspanya Milli takım için 2026 Dünya Kupası kadrosunda ciddi bir aday konumuna geldi.





Real Madrid'de oynadığı sırada 2019'da geçirdiği çapraz bağı sakatlığından sonra eski formunu yakalamakta zorlanan Marco Asensio PSG'de ve Aston Villa'da inişli çıkışlı performansın ardından Milli Takım'dan ayrı kaldı.



3.5 yıldır Milli Takım'a çağrılmayan İspanyol yıldız, bu sezonki çıkışıyla Dünya Kupası'nda boy göstermek için iddialı konuma geldi.



Kariyerinde çıktığı 342 maçta 66 gol ve 63 asistlik performans gösteren Asensio, milli takım formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol 14 asistlik katkı sağladı.





FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM

29 yaşındaki oyuncu sezon başında, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Mantıksal olarak hedefi, en iyi seviyesine geri dönmek ve aynı zamanda 2026 Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin dikkatini çekmekti.



Eylül 2023'den beri milli formadan uzak kalan Asensio, Fenerbahçe'deki günlerini önemli bir fırsata çevirdi.



REKORA KOŞUYOR





Marco Asensio, bu sezon oynadığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist rakamlarına ulaştı. Ayrıca, Galatasaray'a karşı kazanılan Süper Kupa'da Oosterwolde'nin ikinci golünde asisti yaparak Fenerbahçe'nin kupa zaferinde önemli bir rol oynadı.





İspanyol futbolcu bu formunu devam ettirdiği takdirde, Real Madrid formasıyla ulaştığı en iyi rakamları geride bırakacak ve kariyerinin elit seviyedeki en iyi sezonunu kaydedecek.



Real Madrid'deki son sezonu olan 2022/23'te skora 20 gollük bir katkı sağlayan İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin liderlik yarışı vermesinde kilit rol üstlendi.



TEDESCO'YA GÖRE ASENSİO OLMALI





Domenico Tedesco, yaptığı açıklamada "Asensio çok üst düzey bir oyuncu. Dünya Kupası'nda oynamak için tüm niteliklere sahip. İspanya, şanslı ki çok iyi oyunculara sahip. Onları seçecek olan kişi ben değilim, bu kararı ben vermek zorunda değilim." dedi.



OMORODİON'UN SAKATLIĞI BİR ŞANS





Samu Omorodion'un yaşadığı sakatlık, Asensio için kapıyı araladı.



Asensio, Luis de la Fuente'nin planlarına göre Omorodion'un yerine dahil edilebilecek en güçlü aday konumunda gösterildi.



