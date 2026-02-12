12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Asensio'nun hedefi yeniden milli takım!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla İspanya'da adından söz ettiren Marco Asensio, 2026 Dünya Kupası için milli takıma geri dönmeyi hedefliyor

calendar 12 Şubat 2026 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Asensio'nun hedefi yeniden milli takım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Marco Asensio, Fenerbahçe'de gösterdiği yüksek seviye performansıyla İspanya Milli takım için 2026 Dünya Kupası kadrosunda ciddi bir aday konumuna geldi.

Real Madrid'de oynadığı sırada 2019'da geçirdiği çapraz bağı sakatlığından sonra eski formunu yakalamakta zorlanan Marco Asensio PSG'de ve Aston Villa'da inişli çıkışlı performansın ardından Milli Takım'dan ayrı kaldı.

3.5 yıldır Milli Takım'a çağrılmayan İspanyol yıldız, bu sezonki çıkışıyla Dünya Kupası'nda boy göstermek için iddialı konuma geldi.

Kariyerinde çıktığı 342 maçta 66 gol ve 63 asistlik performans gösteren Asensio, milli takım formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol 14 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM

29 yaşındaki oyuncu sezon başında, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Mantıksal olarak hedefi, en iyi seviyesine geri dönmek ve aynı zamanda 2026 Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin dikkatini çekmekti.

Eylül 2023'den beri milli formadan uzak kalan Asensio, Fenerbahçe'deki günlerini önemli bir fırsata çevirdi.

REKORA KOŞUYOR

Marco Asensio, bu sezon oynadığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist rakamlarına ulaştı. Ayrıca, Galatasaray'a karşı kazanılan Süper Kupa'da  Oosterwolde'nin ikinci golünde asisti yaparak Fenerbahçe'nin kupa zaferinde önemli bir rol oynadı.

İspanyol futbolcu bu formunu devam ettirdiği takdirde, Real Madrid formasıyla ulaştığı en iyi rakamları geride bırakacak ve kariyerinin elit seviyedeki en iyi sezonunu kaydedecek.

Real Madrid'deki son sezonu olan 2022/23'te skora 20 gollük bir katkı sağlayan İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin liderlik yarışı vermesinde kilit rol üstlendi.

TEDESCO'YA GÖRE ASENSİO OLMALI

Domenico Tedesco, yaptığı açıklamada "Asensio çok üst düzey bir oyuncu. Dünya Kupası'nda oynamak için tüm niteliklere sahip. İspanya, şanslı ki çok iyi oyunculara sahip. Onları seçecek olan kişi ben değilim, bu kararı ben vermek zorunda değilim." dedi.

OMORODİON'UN SAKATLIĞI BİR ŞANS

Samu Omorodion'un yaşadığı sakatlık, Asensio için kapıyı araladı.

Asensio, Luis de la Fuente'nin planlarına göre Omorodion'un yerine dahil edilebilecek en güçlü aday konumunda gösterildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.