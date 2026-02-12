12 Şubat
Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta

Şampiyonlar Ligi Play Off turu karşılaşması Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışa çıkarıldı

Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletler, 13 Ocak Cuma saat 14.00'te tüm Galatasaray taraftarlarına satışa çıkacak.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

