Galatasaray-Juventus maçının öncelikli biletleri satışta

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.



Biletler, 13 Ocak Cuma saat 14.00'te tüm Galatasaray taraftarlarına satışa çıkacak.



Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:



Premium: 42 bin 500 lira



Delux: 40 bin lira



Lux: 38 bin lira



Classic: 35 bin lira



1. Kategori: 26 bin lira



2. Kategori: 24 bin lira



3. Kategori: 22 bin lira



4. Kategori: 20 bin lira



5. Kategori: 18 bin lira



6. Kategori: 16 bin lira



7. Kategori: 15 bin lira



8. Kategori: 10 bin lira



9. Kategori: 8 bin lira



10. Kategori: 2 bin 250 lira



11. Kategori: 2 bin lira



