Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı

Gelir Kalemi Tutar (TL) Banka Devri 12.500.000,00 Başkan Haydar Arda Çakmak 71.859.035,58 Avanslar 25.000.000,00 Reklam Gelirleri 3.692.000,00 Bonservis Bedeli 4.500.000,00 Maç Hasılatları 5.260.043,20 Reklam Gelirleri (Çekler) 13.600.000,00 Toplam 136.411.078,78

Gelir Kalemi Tutar (TL) Başkan Haydar Arda Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 77.060.000,00 Avanslar 25.000.000,00 Bonservis Bedeli (Adama Traore, Al Ula) 25.304.644,34 Çeşitli Gelirler 5.831.567,78 Toplam 133.196.212,12 Genel Gelir Toplamı 269.607.290,90

Gider Kalemi Tutar (TL) Yabancı Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık) 125.714.054,05 Yerli Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık) 30.051.198,00 Personel Maaş Ödemeleri 15.267.355,30 Prim Ödemeleri 13.972.349,00 Teknik Ekip Maaş Ödemeleri (Eski ve Yeni Ekip) 7.745.333,32 Bonservis Ödemesi (Konyaspor - Oğulcan Ülgün) 5.000.000,00 Ankara 4. Genel İcra (Halil Cenk Aktaş - Sezgin Özkan) 4.500.000,00 Piyasa Ödemeleri 26.475.030,13 Tesis Giderleri 4.786.690,91 Yapılandırma Vergi Ödemeleri 5.971.015,67 Vergi Ödemeleri 20.855.575,37 Diğer Çeşitli Giderler 5.415.929,00 Toplam 265.754.530,75

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün 7 Aralık 2025 ile 10 Şubat 20226 arasında ki mali tabloyu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,Gençlerbirliği bütçesinin eksiye düşmediği, dönemin yaklaşık65 günlük süreçte toplam giderin 265 milyon lira, gelirin ise 269 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.Mali tabloda,'ın görev süresinin ilk 40 gününde kulübe kendi imkanlarıylakatkı sağladığı, sonraki 25 günlük dönemde isetarafındankaynak aktarıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, bu süreçte futbolcu ve teknik ekibe toplam 162 milyon lira ödeme yapıldığı, diğer giderlerle birlikte toplam ödemenin 265 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kulüp yönetimi, paylaşılan mali verilerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.- Tablolar1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)Giderler (07.12.2025-10.02.2026)