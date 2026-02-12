Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün 7 Aralık 2025 ile 10 Şubat 20226 arasında ki mali tabloyu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025-10 Şubat 2026 döneminde Gençlerbirliği bütçesinin eksiye düşmediği, dönemin yaklaşık 4 milyon lira artıda kapatıldığı belirtildi. 65 günlük süreçte toplam giderin 265 milyon lira, gelirin ise 269 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.
YÖNETİMDEN DESTEK
Mali tabloda, başkan Çakmak'ın görev süresinin ilk 40 gününde kulübe kendi imkanlarıyla 72 milyon lira katkı sağladığı, sonraki 25 günlük dönemde ise yönetim kurulu tarafından 77 milyon lira kaynak aktarıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, bu süreçte futbolcu ve teknik ekibe toplam 162 milyon lira ödeme yapıldığı, diğer giderlerle birlikte toplam ödemenin 265 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kulüp yönetimi, paylaşılan mali verilerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.
- Tablolar
1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)
2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)
Giderler (07.12.2025-10.02.2026)
- Tablolar
1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)
|Gelir Kalemi
|Tutar (TL)
|Banka Devri
|12.500.000,00
|Başkan Haydar Arda Çakmak
|71.859.035,58
|Avanslar
|25.000.000,00
|Reklam Gelirleri
|3.692.000,00
|Bonservis Bedeli
|4.500.000,00
|Maç Hasılatları
|5.260.043,20
|Reklam Gelirleri (Çekler)
|13.600.000,00
|Toplam
|136.411.078,78
2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)
|Gelir Kalemi
|Tutar (TL)
|Başkan Haydar Arda Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri
|77.060.000,00
|Avanslar
|25.000.000,00
|Bonservis Bedeli (Adama Traore, Al Ula)
|25.304.644,34
|Çeşitli Gelirler
|5.831.567,78
|Toplam
|133.196.212,12
|Genel Gelir Toplamı
|269.607.290,90
Giderler (07.12.2025-10.02.2026)
|Gider Kalemi
|Tutar (TL)
|Yabancı Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık)
|125.714.054,05
|Yerli Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık)
|30.051.198,00
|Personel Maaş Ödemeleri
|15.267.355,30
|Prim Ödemeleri
|13.972.349,00
|Teknik Ekip Maaş Ödemeleri (Eski ve Yeni Ekip)
|7.745.333,32
|Bonservis Ödemesi (Konyaspor - Oğulcan Ülgün)
|5.000.000,00
|Ankara 4. Genel İcra (Halil Cenk Aktaş - Sezgin Özkan)
|4.500.000,00
|Piyasa Ödemeleri
|26.475.030,13
|Tesis Giderleri
|4.786.690,91
|Yapılandırma Vergi Ödemeleri
|5.971.015,67
|Vergi Ödemeleri
|20.855.575,37
|Diğer Çeşitli Giderler
|5.415.929,00
|Toplam
|265.754.530,75