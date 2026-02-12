12 Şubat
Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı

Gençlerbirliği Kulübü, başkan Haydar Arda Çakmak'ın görevde bulunduğu 65 günlük döneme ilişkin mali tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Gençlerbirliği, kulübün mali tablosunu yayımladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün 7 Aralık 2025 ile 10 Şubat 20226 arasında ki mali tabloyu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025-10 Şubat 2026 döneminde Gençlerbirliği bütçesinin eksiye düşmediği, dönemin yaklaşık 4 milyon lira artıda kapatıldığı belirtildi. 65 günlük süreçte toplam giderin 265 milyon lira, gelirin ise 269 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

YÖNETİMDEN DESTEK

Mali tabloda, başkan Çakmak'ın görev süresinin ilk 40 gününde kulübe kendi imkanlarıyla 72 milyon lira katkı sağladığı, sonraki 25 günlük dönemde ise yönetim kurulu tarafından 77 milyon lira kaynak aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte futbolcu ve teknik ekibe toplam 162 milyon lira ödeme yapıldığı, diğer giderlerle birlikte toplam ödemenin 265 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Kulüp yönetimi, paylaşılan mali verilerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

 

- Tablolar

1. Dönem Gelirler (07.12.2025-16.01.2026)

Gelir Kalemi Tutar (TL)
Banka Devri 12.500.000,00
Başkan Haydar Arda Çakmak 71.859.035,58
Avanslar 25.000.000,00
Reklam Gelirleri 3.692.000,00
Bonservis Bedeli 4.500.000,00
Maç Hasılatları 5.260.043,20
Reklam Gelirleri (Çekler) 13.600.000,00
Toplam 136.411.078,78
 

2. Dönem Gelirler (17.01.2026-10.02.2026)

Gelir Kalemi Tutar (TL)
Başkan Haydar Arda Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 77.060.000,00
Avanslar 25.000.000,00
Bonservis Bedeli (Adama Traore, Al Ula) 25.304.644,34
Çeşitli Gelirler 5.831.567,78
Toplam 133.196.212,12
Genel Gelir Toplamı 269.607.290,90
 

 

 

Giderler (07.12.2025-10.02.2026)

Gider Kalemi Tutar (TL)
Yabancı Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık) 125.714.054,05
Yerli Futbolcu Maaş Ödemeleri (Eylül-Aralık) 30.051.198,00
Personel Maaş Ödemeleri 15.267.355,30
Prim Ödemeleri 13.972.349,00
Teknik Ekip Maaş Ödemeleri (Eski ve Yeni Ekip) 7.745.333,32
Bonservis Ödemesi (Konyaspor - Oğulcan Ülgün) 5.000.000,00
Ankara 4. Genel İcra (Halil Cenk Aktaş - Sezgin Özkan) 4.500.000,00
Piyasa Ödemeleri 26.475.030,13
Tesis Giderleri 4.786.690,91
Yapılandırma Vergi Ödemeleri 5.971.015,67
Vergi Ödemeleri 20.855.575,37
Diğer Çeşitli Giderler 5.415.929,00
Toplam 265.754.530,75
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
