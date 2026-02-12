Altekma, yarı final yolunu açtı

Tarihinde ilk kez katıldığı CEV Challenge Kupası'nda müthiş bir performans ortaya koyan İzmir'in voleyboldaki başarılı ekibi Altekma, yarı final kapısını Romanya'da araladı.



İzmir ekibi Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Romanya ekibi SCM Zalau'yu deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek ülkemizin gurur kaynağı oldu.



Mavi-beyazlılar, 18 Şubat'ta İzmir'de oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı. Altekma evinde rakibine 3-2 yenilse bile, altın seti seyirci desteğiyle oynama şansı yakalayacak.



AVRUPA YOLU



CEV Challenge Kupası'nda önce Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyen, ardından Portekiz temsilcisi Benfica'yı altın setle saf dışı bırakan Altekma, çeyrek finalde ilk maçında aldığı galibiyet sonrası gözünü yarı finale çevirdi. Türkiye'ye Avrupa arenasında ülke puanı kazandırmayı hedef olarak belirleyen Altekma'da yönetim rövanş maçında İzmirli voleybolseverlerin salonu doldurmasını istedi. İzmir ekibi, son 4 takım arasına adını yazdırmak için şimdiden büyük heyecan yaşamaya başladı.



