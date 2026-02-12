12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Altekma, yarı final yolunu açtı

Tarihinde ilk kez katıldığı CEV Challenge Kupası'nda müthiş bir performans ortaya koyan İzmir'in voleyboldaki başarılı ekibi Altekma,yoluna dolu dizgin devam ediyor

calendar 12 Şubat 2026 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Altekma, yarı final yolunu açtı
Tarihinde ilk kez katıldığı CEV Challenge Kupası'nda müthiş bir performans ortaya koyan İzmir'in voleyboldaki başarılı ekibi Altekma, yarı final kapısını Romanya'da araladı.

İzmir ekibi Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Romanya ekibi SCM Zalau'yu deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek ülkemizin gurur kaynağı oldu.

Mavi-beyazlılar, 18 Şubat'ta İzmir'de oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı. Altekma evinde rakibine 3-2 yenilse bile, altın seti seyirci desteğiyle oynama şansı yakalayacak.

AVRUPA YOLU

CEV Challenge Kupası'nda önce Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyen, ardından Portekiz temsilcisi Benfica'yı altın setle saf dışı bırakan Altekma, çeyrek finalde ilk maçında aldığı galibiyet sonrası gözünü yarı finale çevirdi. Türkiye'ye Avrupa arenasında ülke puanı kazandırmayı hedef olarak belirleyen Altekma'da yönetim rövanş maçında İzmirli voleybolseverlerin salonu doldurmasını istedi. İzmir ekibi, son 4 takım arasına adını yazdırmak için şimdiden büyük heyecan yaşamaya başladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
