Altay'da teknik adam Karagöz kendinden emin

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın başında çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet gören Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, açıklamalarda bulundu.



Genç teknik adam kulübün en zor dönemlerinden birinde göreve gelmesinin sıradan bir karar olmadığını, ancak Altay'ın sadece profesyonel anlamda değil duygusal bir parçası olduğunu söyleyerek, "20 yıldır futbolun içindeyim; bunun 5 yılı Altay'da geçti. Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar her kategoride yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Çocukluğumdan beri bu arma ile sevindim, bu arma ile üzüldüm. Dolayısıyla mesele benim için bir kariyer hamlesinden çok daha fazlasıydı. Ben bu görevi bir risk olarak değil, bir sorumluluk ve aidiyet çağrısı olarak gördüm. Zor zamanlarda geri durmak kolaydır; asıl karakter, fırtınada dümeni tutabilmektir. Ben de tam olarak bunu düşündüm. Bu camianın içinden gelen biri olarak, böylesi bir dönemde bir gün dahi kenarda kalmayı kendime yakıştıramazdım" dedi.



Teknik direktörlük kariyerinin başında olmasına rağmen 20 yıllık süreçte sadece taktik değil, futbolda kriz yönetimi, iletişim, dayanıklılık gibi bir çok şey öğrendiğini ifade eden Altay Teknik Direktörü Karagöz, "Altay'ın kültürünü, dinamiklerini, taraftarının beklentisini çok iyi biliyorum. Bu birikimlerin beni bu onurlu göreve hazırladığına inanıyorum. Görevi tereddütle değil; cesaretle kabul ettim. Bu kulüp benim için kariyer durağı değil, hayatımın önemli bir parçasıdır. Altaylı bir teknik adam olarak Türk futbolunun en köklü ve en saygın kulüplerinden birinde görev yapmak benim için tarif edilmesi zor bir duygu. 5 yaşımdan beri tribünlerinde büyüdüğüm, armasına hayranlıkla baktığım bir kulübün bugün saha kenarında sorumluluğunu taşımak, gerçekten büyük bir şeref ve onur. Altay'ın tarihini, kültürünü ve değerlerini sadece okuyarak değil; yaşayarak öğrendim. Tribündeki çocukluk heyecanımı da biliyorum, soyunma odasındaki sorumluluğu da. Bu yaşanmışlıklar, kulübe olan aidiyetimi daha da derinleştirdi" diye konuştu.



'TRANSFER YASAĞI ÖZE DÖNÜŞ FIRSATI OLDU'



Transfer yasağı nedeniyle uzun süredir kadrosuna takviye yapamayan ve altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden Altay'ın 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mehmet Can Karagöz, siyah-beyazlı kulübün Türk futbolunda her zaman mücadeleci kimliği ve yetiştirici geleneğiyle anılmış bir kulüp olduğunu vurguladı. Teknik patron Karagöz, "Transfer yasağı günümüz futbolunda önemli bir dezavantaj gibi görülebilir; ancak Altay için bu durum aynı zamanda özüne dönüşün, kendi kaynağından yeniden güç almanın fırsatıdır. Mevcut kadroya baktığımda; gelişime açık, rekabetçi ruhu yüksek ve bu formanın anlamını bilen bir takım görüyorum. En önemli avantajımız gençliğin dinamizmi ve kendini kanıtlama arzusu. Dezavantaj olarak takımımla uzun bir kamp dönemi geçirememeyi gösterebilirim. Ancak biz bunu doğru organizasyon, disiplinli oyun yapısı ve kolektif bilinçle dengelemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Takımımızda hibrit bir sistem inşa etmeye başladık; hem eğitici hem yarışmacı bir modeli birlikte yürütüyoruz" diyen genç çalıştırıcı, "Oyuncularımızın bireysel gelişimini merkeze alırken, sahada sonuç odaklı bir kimlik ortaya koymayı hedefliyoruz. Kısa süre içinde futbolun temel doğrularını antrenmanlarımıza yerleştirdik ve bunun karşılığında hem iyi bir skor hem de gelişime açık, üzerine koyabileceğimiz bir oyun kimliği ortaya çıktı. Biz süreci maç maç ele alıyoruz. Devraldığımız meşaleyi daha ileriye taşımak, bu formanın hakkını sahada vermek temel amacımız. Bu yolda yanımızda olan, zor zamanda desteğini esirgemeyen Başkanımız Sinan Kanlı'ya tüm taraftarlarımıza ve Büyük Altay camiasına gönülden teşekkür ediyorum" mesajı verdi.



'SAHADA CESUR BİR TAKIM İZLETECEĞİZ'



Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, ligin kalan bölümündeki hedefleriyle ilgili şu yorumu yaptı: "Altay; oyunun her anında rekabetçi, savunma ve hücum geçişlerini doğru oynayan, disiplinli ama aynı zamanda cesur bir takım olacak. Gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz ve biz bu süreci maç maç, adım adım ilerleyerek, her hafta üzerine koyarak sürdüreceğiz. Altay'ın hedefi 112 yıldır değişmedi: Sahada şanla ve şerefle mücadele etmek. Biz de bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyarak kulübümüzün hem eğitici hem yarışmacı kimliğini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Amacımız yalnızca bugünü kurtarmak değil; karakterli, gelişen ve her koşulda formasının hakkını veren sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek."



'ALTAY 112 YILDIR DİMDİK AYAKTA'



Altay'ın genç teknik direktörü Karagöz, camiaya ise şu mesajları verdi: "Altay camiası, 112 yıllık tarihi boyunca nice fırtınalardan geçti; ama her defasında dimdik ayakta kalmayı başardı. Bu kulübün en büyük gücü sadece sahadaki oyuncuları değil, armanın arkasında duran büyük ailesidir. Bizler sahada mücadelemizi sonuna kadar verirken, tribünde, şehirde ve camianın her köşesinde hissedilen o inanç ve birlik duygusu en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Özellikle böyle dönemlerde aynı hedefe kilitlenmek, sabırlı olmak ve sürece inanmak çok kıymetli. Şunu herkes bilsin ki; bu takım sahada terinin son damlasına kadar savaşacak, armasının ağırlığını bilerek oynayacak. Biz devraldığımız bu büyük mirası daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Camiamızın sağduyusu, inancı ve birlik ruhu devam ettiği sürece Altay her zaman ayağa kalkacak gücü bulacaktır"



