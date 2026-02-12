Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı

Mario Balotelli, 11 Şubat günü Instagram hikayesi aracılığıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai City FC ile oynadığı bir maç sırasında, ülkeye gelişinden henüz bir ay geçmeden maruz kaldığı maymun sesleri ve ırkçı hakaretler hakkında açıklama yayımladı.



''ARTIK YETER''



Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balotelli, " Bugün, bir maç sırasında, birkaç kez ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Sürekli olarak, 'Hayır, hayır, git biraz muz ye' denildi ." Futbolda veya toplumumuzda ırkçılığa yer yok. Sadece kendim için değil, buna maruz kalan tüm oyuncular için dikkat çekmek amacıyla konuşuyorum. Artık yeter. " ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki forvet, Dubai City FC ile kulübü Al-Ittifaq arasında oynanan FA Cup üçüncü tur maçında ilk 11'de yer almıştı.

