12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı

Ülkemizde Adana Demirspor formasıda giyen Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirliklerinde ırkçı saldırıya maruz kaldı.

calendar 12 Şubat 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 11:32
Fotoğraf: Imago
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mario Balotelli, 11 Şubat günü Instagram hikayesi aracılığıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai City FC ile oynadığı bir maç sırasında, ülkeye gelişinden henüz bir ay geçmeden maruz kaldığı maymun sesleri ve ırkçı hakaretler hakkında açıklama yayımladı.

''ARTIK YETER''

Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balotelli, "Bugün, bir maç sırasında, birkaç kez ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Sürekli olarak, 'Hayır, hayır, git biraz muz ye' denildi." Futbolda veya toplumumuzda ırkçılığa yer yok.  Sadece kendim için değil, buna maruz kalan tüm oyuncular için dikkat çekmek amacıyla konuşuyorum. Artık yeter. " ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki forvet, Dubai City FC ile kulübü Al-Ittifaq arasında oynanan FA Cup üçüncü tur maçında ilk 11'de yer almıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.