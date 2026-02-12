12 Şubat
Lider Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oluyor

EuroLeague'de zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek

calendar 12 Şubat 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 10:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 28. haftasında 13 Ocak Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Telekom Center'da oynanacak mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak.

SON 6 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ YOK!

EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
