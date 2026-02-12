12 Şubat
Dursun Özbek'ten Pape Gueye açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreçleriyle ilgili yöneltilen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, transfer süreçleriyle ilgili yöneltilen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Bir oyuncuyu maliyeti nedeniyle veto edip etmediği sorusuna Özbek, transferlerin sanıldığı kadar basit olmadığını vurgulayarak cevap verdi.

"BAKKALDAN ŞEKER Mİ ALIYORSUN?"

Bir basın mensubunun, "Maliyeti nedeniyle veto ettiğiniz oyuncu oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüp, dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sizin aslında merak ettiğiniz bir şey var ve soramıyorsunuz. Açık ve net sorsanız, ben de size net cevap vereceğim. Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Bir spor muhabirisiniz, transfer böyle mi oluyor?"

PAPE GUEYE CEVABI

Özbek, Pape Gueye transferine onay vermediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise iddialar üzerinden konuşmayacağını belirtti:

"İddialar ile konuşmuyorum. 'Falan kişi şunu söyledi' dersen, cevap veririm. Olduğundan farklı boyutlara getirmeye çalışmayın. Transfer para ile mi değerlendirilir, performansla mı? Scout ve teknik ekibin raporu ile istedikleri tüm transferleri yaptık. Ücret sadece transferde her şeyi belirleyen unsur değildir."

"BU SÖZLERİ İCAT EDİYORLAR!"

Dursun Özbek, devre arasında transfer için para harcamak istemediği yönündeki iddialara da sert çıktı.

"Devre arasında para harcamak istemediğimi kim söyledi? TFF Başkanı'na gittiğimiz gibi bir iddia yani." ifadelerini kullanan Özbek, gülerek sözlerini sürdürdü:

"Biraz berrak düşünceye sahip olan kişiler, Dursun Özbek geldiğinden beri nasıl transferler yapmış, kimleri getirmiş diye bakar. Kimsenin böyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Bazı şeyleri icat edebilirsiniz, söylenmediğini bile bile...

'Dursun Özbek para harcamak istememiş.' Sezon başından beri Dursun Özbek ne yapmış? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takıma değerine insanların bakması lazım.

Bu takımın 360 milyon € değeri var ve ligin en değerli takım... Bu takım nasıl oldu? Kendi kendine mi? Böyle bir düşünce yok, uydurulmuş ve icat edilmiş bir laf."

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Ara transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, yapılan hamlelerden memnun olduğunu dile getirdi ve "Ara transfer kolay değildir, planlarımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Transferlerden memnunum. Galatasaray Başkanı; scout ve teknik ekibin önüne getirdiği transferleri, şartlar konuşularak yapar. Söylemler doğru değil. Devre arası transfer yapmak istemediğimi düşünenler, dönsünler ve sezon başına baksınlar." ifadelerini kullandı

Sezon başındaki planlamaya dikkat çeken Özbek, transferlee ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başında planlama yaparsınız ve oyuncuları koyarsınız. Bu transferlerin yapılması için harekete geçersiniz. Nokta atışı transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok, bir sürü alternatifler var. Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Ara transferler böyle yapıldı. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık."

