12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Pozzecco: "Siz Fenerbahçe maçını kaybetmediniz!"

Galatasaray MCT Technic başantrenörü Gianmarco Pozzecco, ligde oynanan Fenerbahçe Beko derbisi hakkında değerlendirmede bulundu

calendar 12 Şubat 2026 12:16
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Pozzecco: 'Siz Fenerbahçe maçını kaybetmediniz!'
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Le Mans Sarthe'ye karşı evinde oynadığı maçı 83-90 kaybeden Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında parkeden 81-94 galip ayrılarak rövanşı aldı. Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, gruptan lider çıkmak için önemli avantaj elde etti.

Maçın ardından başantrenör Gianmarco Pozzecco, ligde oynanan ve son anları tartışmalı geçen Fenerbahçe Beko maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takım hakkında konuşan Pozzecco, "Dediğim gibi Galatasaray'daki ilk birkaç idmanda biraz endişeliydim ama çocuklar, bana bir şey gösterdiler. Bunu açıklayamıyorum bile. Bu içlerinde olan bir şeydi ve her seferinde sahada gösteriyorlar. Bana göre buraya geldiğimden beri tek mağlubiyetimizi Le Mans'a karşı aldık, bunu oyunculara da söyledim. Tabii ki 'Fenerbahçe'ye de yenildiniz' diyebilirsiniz ama oyuncularıma 'siz o maçı kaybetmediniz 'dedim. Onlarla o maçı kazanmışız gibi gurur duyuyorum." dedi.

Gianmarco Pozzecco önderliğinde Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta 4 kez kazanırken; Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyet alarak her iki kulvarda da önemli puanlar topladı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
