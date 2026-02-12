Pozzecco: 'Siz Fenerbahçe maçını kaybetmediniz!'

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Le Mans Sarthe'ye karşı evinde oynadığı maçı 83-90 kaybeden Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında parkeden 81-94 galip ayrılarak rövanşı aldı. Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, gruptan lider çıkmak için önemli avantaj elde etti.



Maçın ardından başantrenör Gianmarco Pozzecco, ligde oynanan ve son anları tartışmalı geçen Fenerbahçe Beko maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Takım hakkında konuşan Pozzecco, "Dediğim gibi Galatasaray'daki ilk birkaç idmanda biraz endişeliydim ama çocuklar, bana bir şey gösterdiler. Bunu açıklayamıyorum bile. Bu içlerinde olan bir şeydi ve her seferinde sahada gösteriyorlar. Bana göre buraya geldiğimden beri tek mağlubiyetimizi Le Mans'a karşı aldık, bunu oyunculara da söyledim. Tabii ki 'Fenerbahçe'ye de yenildiniz' diyebilirsiniz ama oyuncularıma 'siz o maçı kaybetmediniz 'dedim. Onlarla o maçı kazanmışız gibi gurur duyuyorum." dedi.



Gianmarco Pozzecco önderliğinde Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta 4 kez kazanırken; Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyet alarak her iki kulvarda da önemli puanlar topladı.