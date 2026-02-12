Demir Ege Tıknaz: 'Braga'ya uygun olduğumu babam söyledi'

Genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Tivibuspor'a verdiği röportajda Braga süreci, A Milli Takım hedefi ve Beşiktaş 'ın yeni yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Rio Ave'de forma giyen Tıknaz, Braga'nın geçen yaz kendisini transfer etmek istediğini ve teknik direktör Carlos Vicens ile çalışmanın kariyeri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Vicens'in Pep Guardiola ekibinde yer almış olmasının önemine dikkat çeken genç futbolcu, "Geçen sene Rio Ave'de oynarken Braga'ya uygun olduğumu düşünüyordum, bunu ilk babam söylemişti. Beni geçen yaz da istemişlerdi. Hocamız Carlos Vicens, Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Onunla çalışmak benim için şans, oyuna hükmeden bir oyun oynuyoruz." dedi.

"HER GÜN HAYALİNİ KURUYORUM"

A Milli Takım hedefinin her zaman önceliği olduğunu vurgulayan Tıknaz, "Her gün hayalini kuruyorum. Daha dün Yusuf Akçiçek ile Dünya Kupası'nda olmayı konuştuk. Her zaman hedefim A Milli Takım, inşallah nasip olur tekrardan" ifadelerini kullandı.

RODRI, ZUBIMENDI, RICE

Kendini geliştirmek için üst düzey orta sahaları takip ettiğini belirten Demir Ege, sakatlığından önce Rodri'yi izlediğini, şu anda ise Zubimendi ve Declan Rice'ı takip ettiğini dile getirdi. "Her izlediğim maçta gözüm merkez orta sahalara gidiyor. Hepsinden bir şey alıp komple bir paket olma hedefim var" diyerek oyun anlayışını geliştirmeye odaklandığını anlattı.

SERGEN YALÇIN VE BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın kadrosuna çok sayıda yeni oyuncu katıldığını ve adaptasyon sürecinin zaman alabileceğini belirten Tıknaz, "Sergen Hoca temaslı, tempolu ve oyuna hükmeden bir takım kurmaya çalışıyor. Taraftarımız sabırlı olursa başarı gelecektir." sözleriyle camiaya mesaj verdi.