12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Candemir Berkman için cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Candemir Berkman için tören düzenlendi.

calendar 12 Şubat 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Candemir Berkman için cenaze töreni düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Vefat eden Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Candemir Berkman için tören düzenlendi.

RAMS Park'taki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Berkman'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Dursun Özbek, konuşmasında Candemir Berkman'ın Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini belirterek "Kendisini Dolmabahçe Stadı'nda defalarca seyretmiş bir Galatasaraylıyım. Galatasaray Kulübünde göreve geldikten sonra da birçok kez kendisinden görüş aldım. Her gelişinde, eğer yaptığımız yanlışlar ya da hatalar varsa, 'Başkan, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım.' diyerek samimiyetle fikirlerini paylaşırdı. Bu yüzden defalarca bir araya geldik. Sporcu kimliğinin yanında müstesna bir kişiliğe sahipti. Gerçekten iyi bir Galatasaraylıydı. Bugün onu aramızdan uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun." ifadelerini kulandı.

Berkman'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.