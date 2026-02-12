Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Cooper Flagg, sol ayağındaki orta tarak kemiği bölgesinde meydana gelen burkulma nedeniyle NBA All-Star arasına kadar forma giyemeyecek.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Flagg perşembe günü Los Angeles Lakers karşılaşmasında ve Rising Stars etkinliğinde yer alamayacak. Sakatlığın Phoenix Suns karşılaşmasında yaşandığı belirtilirken, oyuncunun sakatlığı tam olarak ne zaman geçirdiği netlik kazanmadı. Flagg, karşılaşmada 36 dakika süre aldıktan sonra bitime 19.8 saniye kala oyundan çıkmıştı.



ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, 1 numaralı draft seçiminin All-Star hafta sonrasının ötesine uzayan bir sakatlık süreci beklenmiyor.



Flagg'ın yerine Rising Stars organizasyonu için bir yedek isim belirlenecek.



Atlanta Hawks forveti Zaccharie Risacher, kısa süre önce Oklahoma City Thunder guardı Ajay Mitchell'in yerine kadroya dahil edilmişti.



NBA Yılın Çaylağı ödülü için en güçlü aday olarak gösterilen Flagg, bu sezon 49 maçta 20.4 sayı, 6.6 ribaund, 4.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.



