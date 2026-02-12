12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Cooper Flagg All-Star arasına kadar yok

Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Cooper Flagg, sol ayağındaki orta tarak kemiği bölgesinde meydana gelen burkulma nedeniyle NBA All-Star arasına kadar forma giyemeyecek.

calendar 12 Şubat 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cooper Flagg All-Star arasına kadar yok
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Flagg perşembe günü Los Angeles Lakers karşılaşmasında ve Rising Stars etkinliğinde yer alamayacak. Sakatlığın Phoenix Suns karşılaşmasında yaşandığı belirtilirken, oyuncunun sakatlığı tam olarak ne zaman geçirdiği netlik kazanmadı. Flagg, karşılaşmada 36 dakika süre aldıktan sonra bitime 19.8 saniye kala oyundan çıkmıştı.

ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, 1 numaralı draft seçiminin All-Star hafta sonrasının ötesine uzayan bir sakatlık süreci beklenmiyor.

Flagg'ın yerine Rising Stars organizasyonu için bir yedek isim belirlenecek.

Atlanta Hawks forveti Zaccharie Risacher, kısa süre önce Oklahoma City Thunder guardı Ajay Mitchell'in yerine kadroya dahil edilmişti.

NBA Yılın Çaylağı ödülü için en güçlü aday olarak gösterilen Flagg, bu sezon 49 maçta 20.4 sayı, 6.6 ribaund, 4.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
