12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

calendar 12 Şubat 2026 14:55
1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13 ŞUBAT CUMA:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

14 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar

13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

15 ŞUBAT PAZAR:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
