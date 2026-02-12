12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

TOFAŞ'ta veda; Emil Rajkovic ile yollar ayrıldı

TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı

calendar 12 Şubat 2026 14:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TOFAŞ'ta veda; Emil Rajkovic ile yollar ayrıldı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2025-2026 sezonu öncesinde Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen koçumuz Emil Rajkovic, görev süresi boyunca kulübümüz için özverili çalışmalarda bulunmuş, ailemizin bir parçası olarak takımımızı örnek bir şekilde temsil etmiştir. Gelinen süreçte yolların ayrılması kararı aldığımız değerli antrenörümüze, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde en içten dileklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 19 maçta 8 galibiyet alan TOFAŞ, 27 puanla 9. sırada yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise J Grubu'nda 1 galibiyet 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.