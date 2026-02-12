Altı kez All-Star seçilen Blake Griffin ile iki kez WNBA MVP'si olan Candace Parker, Naismith Basketbol Onur Listesi'ne ilk kez aday gösterilen isimler arasında yer aldı.



Griffin, 2009 NBA Draftı'nda Los Angeles Clippers tarafından birinci sıradan seçildikten sonra kısa sürede ligin en dikkat çeken yıldızlarından biri haline gelmişti. Atletizmi ve smaçlarıyla "Lob City" döneminin simge isimlerinden olan Griffin, Clippers'ın üst üste altı sezon playoff yapmasında önemli rol oynamıştı.



2011 yılında Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Griffin, beş kez All-NBA takımlarına seçildi ve Clippers tarihinin en skorer ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.



Candace Parker ise Tennessee Üniversitesi'ndeki başarılı kariyerinin ardından draftta üst sıralardan seçildi. WNBA kariyerinin büyük bölümünü Los Angeles Sparks formasıyla geçiren Parker, 2016'daki şampiyonlukta Finaller MVP'si seçildi.



Parker, üç kez ligin ribaund lideri olurken iki kez de blok liderliği yaşadı. Yedi kez All-Star, 10 kez All-WNBA ve iki kez All-Defensive ikinci takım seçildi.



Kısa listeye giren diğer yeni oyuncular Jamal Crawford, Joe Johnson ve Elena Delle Donne oldu.



Koç kategorisinde ise eski Auburn başantrenörü Bruce Pearl ve Houston'ın mevcut başantrenörü Kelvin Sampson değerlendirmeye alınacak isimler arasında yer aldı.



İki kez NBA Yılın Koçu seçilen Mike D'Antoni ise katkı sağlayan (contributor) kategorisinde ilk adaylığını aldı.



1996 ABD Kadın Milli Basketbol Takımı da Onur Listesi'ne yeni uygunluk kazanan ekipler arasında bulunuyor.



Naismith Basketbol Onur Listesi Başkanı ve CEO'su John L. Doleva, "2026 sınıfı adaylarının her biri basketbol oyununa silinmez bir iz bırakmıştır. Performansları, liderlikleri ve sporu ulusal ve uluslararası düzeyde yükselten başarılarıyla, mirasları oyunun nasıl oynandığını ve kutlandığını şekillendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Marv Albert, Mark Few, Doc Rivers ve Amar'e Stoudemire ise yeniden değerlendirmeye alınan adaylar arasında yer alıyor.



