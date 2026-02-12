12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Tekirdağlı yüzücü Eymen İbolar, madalyalara kulaç atıyor

4 Türkiye rekoru kıran Galatasaray yüzme sporcusu Eymen İbolar, yeni başarılar için çalışıyor

calendar 12 Şubat 2026 11:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekirdağlı yüzücü Eymen İbolar, madalyalara kulaç atıyor
Tekirdağ'da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Eymen İbolar, 6 Türkiye şampiyonluğu ve toplam 89 madalyayla dikkat çekiyor. Genç sporcu, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.
7 yaşında yüzme kursuna başlayan İbolar, antrenörü Sinan Saygı'nın yeteneğini fark etmesiyle performans grubunda antrenmanlara başladı. Katıldığı il ve bölge yarışmalarında dereceler elde eden genç sporcu, Türkiye şampiyonaları ve çeşitli turnuvalarda bugüne kadar 80 madalya kazandı.

İbolar, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde ederek uluslararası alanda da başarısını gösterdi.

Son olarak geçen ay Galatasaray Kulübü sporcusu olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'na katılan İbolar, farklı kategorilerde 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Genç sporcu ayrıca 4 Türkiye rekoru kırdı.

Eymen İbolar, şampiyonadan 8 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten İbolar, "4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandım. 4 Türkiye rekoru kırmayı da başardım. Yüzmeye başladığımda böyle dereceler elde edeceğimi beklemiyordum. Çalışmalarımın karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Milli takımda yer alıp bu yıl da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

"Yetenekli ve disiplinli çalışıyor"

Antrenör Sinan Saygı da İbolar'ın kısa sürede önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

İbolar'ın katıldığı her yarıştan madalyayla ile döndüğünü anlatan Saygı, "Yetenekli ve disiplinli çalışıyor. Türkiye şampiyonasından 8 madalyayla dönmesi çok anlamlı. Bu yıl da çalışmalarımıza sıkı şekilde başladık. Madalyalarına yenilerini ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
