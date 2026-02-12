Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe , 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak.

VAR ve AVAR koltuğunda oturacak hakemler, maç günü belli olacak.

OLAYLI DERBİYİ YÖNETMİŞTİ

Halil Umut Meler, iki sezon önce oynanan ve saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı. Atama, karşılaşma öncesi dikkat çekti.