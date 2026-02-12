''En büyük görev Dünya Kupası Finali''

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende FIFA kokartı alan Mehmet Türkmen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gerçekleştirilen törende emeği geçenlere teşekkür eden Türkmen,ifadelerini kullandı.Türkiye'yi hakem olarak uluslararası arenada temsil etmenin gururunun tarif edilemez olduğunu dile getiren Türkmen,diye konuştu.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir maçın ardından kendisi için yaptığı "Hakem çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim." yorumuyla ilgili soru üzerine Mehmet Türkmen, futbolda insanların özellikle olumsuz yorumlara yöneldiğine dikkati çekti.Başta hakemler olmak üzere futbolun tüm paydaşları hakkında insanların olumsuz eleştiriye daha çok yöneldiğini dile getiren Türkmen,şeklinde görüş belirtti.Hakemlikte hata payının her zaman olduğunu anlatan Türkmen, şunları kaydetti:Hedefleriyle ilgili konuşan Mehmet Türkmen, bütün hakemlerin hayallerinin birbirinin benzeri olduğunu belirtti.Büyük organizasyonlarda görev almak istediklerini anlatan Türkmen,dedi.Türkmen, futbolda en büyük olarak gördüğü mücadeleyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: