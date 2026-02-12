11 Şubat
Aston Villa-Brighton
1-0
11 Şubat
C.Palace-Burnley
2-3
11 Şubat
M.City-Fulham
3-0
11 Şubat
N. Forest-Wolves
0-0
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
0-1
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-1
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
2-0

Nigel Hayes, Panathinaikos'ta! Fenerbahçe'yi takipten çıktı

NBA'den Avrupa'ya dönen Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Şubat 2026 08:40
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Nigel Hayes, Panathinaikos'ta! Fenerbahçe'yi takipten çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, NBA'de serbest kaldıktan sonra Avrupa'ya yeniden döndü.
 
Panathinaikos, müzakerelerin ilk aşamasında kulübün teklifini geri çeviren Hayes-Davis'i kadrosuna katmayı başardı. Bu süreçte Hapoel Tel Aviv ve Fenerbahçe de oyuncu için masada olan kulüpler arasındaydı.
 
FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI!
 
Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdiği aktarıldı. Nigel'ın, Instagram'dan Fenerbahçe Beko'yu takipten çıkması tepki çekti.
 
PANA BAŞKANI: "NIGEL İLE ANLAŞTIK"
 
Panathinaikos Başkan Dimitris Giannakopoulos, yaptığı paylaşımla Nigel Hayes-Davis ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını resmen duyurdu. Giannakopoulos, üç gün önce de Nigel Hayes'in önerilerini reddettiğini ve görüşmelerin sonlandırıldığını paylaşmıştı.
 
Hapoel Başkanı Ofer Yannay, yıldız oyuncunun kendileri için imza attığı yolundaki haberleri yalanlamış, Fenerbahçe tarafı ise görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlandığı bilgisini vermişti.
 
EN ÇOK KAZANANLARDAN!
 
2028 yılına kadar geçerli olacak sözleşme, Hayes-Davis'i Avrupa'nın en yüksek maaş alan üç oyuncusundan biri yapacak.
 
NBA PERFORMANSI
 
31 yaşındaki Hayes-Davis, bu sezon Phoenix Suns formasıyla NBA'de 27 maçta görev aldı ve 7.2 dakikada 1.3 sayı ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.
 
FENERBAHÇE PERFORMANSI
 
2024–25 EuroLeague sezonunda ise maç başına 31 dakikada 16.7 sayı, 5.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynayarak Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
