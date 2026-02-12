Dallas Mavericks'in sahipleri Patrick Dumont ve Miriam Adelson, kulübü Mark Cuban'dan çoğunluk hissesiyle devralmalarının üzerinden yalnızca iki yıl geçmişken franchise'ı satabilecekleri yönündeki iddialara net bir yanıt verdi.



Aile adına yapılan açıklamada, "Dumont ve Adelson aileleri Dallas Mavericks organizasyonuna ve Dallas topluluğuna uzun vadeli olarak tamamen bağlı kalmaya devam etmektedir. Hedefimiz, uzun vadede şampiyonluk yarışında yer alacak bir organizasyon inşa etmektir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca takımın satışta olmadığı vurgulanarak, "Kulüp satılık değildir ve aileler zaman içerisinde sahiplik paylarını artırmayı dört gözle beklemektedir" denildi.



Mark Cuban ise satışın ardından kulüpte yüzde 27'lik bir payı elinde tutmaya devam etti. Ancak satış sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, Dumont ve Adelson aileleri ilk dört yıl içerisinde Cuban'ın hisselerinin yüzde 7'si hariç tamamını satın alma opsiyonuna sahip. Bu opsiyon Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak.



Cuban, çoğunluk hissesini devrettikten kısa süre sonra basketbol operasyonları üzerindeki kontrolünü de bırakmıştı.



Öte yandan Dallas merkezli kimliği açıklanmayan bir yatırımcı grubunun, Cuban ile birlikte kulübü geri satın alma ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Ancak Cuban, bu senaryonun yakın vadede gerçekleşmesini beklemediğini ifade etti.



"Takımı satın alabilecek bir grubun parçası olup olmayacağım sık sık soruluyor," diyen Cuban, "Hepsine aynı cevabı veriyorum: Satacaklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



