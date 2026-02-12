Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard, yeniden rekabet duygusunu hissetmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.



NBA All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenecek Üç Sayı Yarışması'nda mücadele etmeye hazırlanan Lillard, "Biraz rekabete ihtiyacım var, sadece çalışıyorum ama maç oynamıyorum. Bir tür rekabet ortamına girmem gerekiyor. Bir itici güç lazım" ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu, sakatlık dönüş sürecini "kademeli ilerleyen" olarak tanımladı.



"Birçok şeyi yapabiliyorum," diyen Lillard, Boston Celtics'ten Jayson Tatum ve Indiana Pacers'tan Tyrese Haliburton'ın Aşil sakatlıkları sonrası dönüş süreçleriyle kendisini kıyaslamadığını vurguladı.



"Kendi yarışımda koşuyorum," ifadelerini kullanan Lillard, "23-24-25 yaşında olsaydım başkalarının ne yaptığıyla daha fazla ilgilenebilirdim. Ama fiziksel olarak nerede olduğumu biliyorum. Her gün sahadayım ve benim için mesele Tatum'un ne yaptığı değil. Sezon bittikten sonra tüm yazı gelecek sezona hazırlanmak için kullanacağım. Yüzde 1000 hazır olmak istiyorum ve kariyerimin geri kalanında her sezon kendimin en iyi versiyonu olarak oynamayı hedefliyorum. Bu yüzden acele etmiyorum. Zamanım olduğunu biliyorum. Oynadığım oyun bu" şeklinde konuştu.



