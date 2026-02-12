12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Lillard: "Parkelere dönmek için acele etmiyorum"

Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard, yeniden rekabet duygusunu hissetmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

calendar 12 Şubat 2026 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenecek Üç Sayı Yarışması'nda mücadele etmeye hazırlanan Lillard, "Biraz rekabete ihtiyacım var, sadece çalışıyorum ama maç oynamıyorum. Bir tür rekabet ortamına girmem gerekiyor. Bir itici güç lazım" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, sakatlık dönüş sürecini "kademeli ilerleyen" olarak tanımladı.

"Birçok şeyi yapabiliyorum," diyen Lillard, Boston Celtics'ten Jayson Tatum ve Indiana Pacers'tan Tyrese Haliburton'ın Aşil sakatlıkları sonrası dönüş süreçleriyle kendisini kıyaslamadığını vurguladı.

"Kendi yarışımda koşuyorum," ifadelerini kullanan Lillard, "23-24-25 yaşında olsaydım başkalarının ne yaptığıyla daha fazla ilgilenebilirdim. Ama fiziksel olarak nerede olduğumu biliyorum. Her gün sahadayım ve benim için mesele Tatum'un ne yaptığı değil. Sezon bittikten sonra tüm yazı gelecek sezona hazırlanmak için kullanacağım. Yüzde 1000 hazır olmak istiyorum ve kariyerimin geri kalanında her sezon kendimin en iyi versiyonu olarak oynamayı hedefliyorum. Bu yüzden acele etmiyorum. Zamanım olduğunu biliyorum. Oynadığım oyun bu" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
