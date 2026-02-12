12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Robert Lewandowski'nin masasındaki 5 teklif

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'ye Fenerbahçe dahil 5 kulüp sezon sonu için teklif yaptı.

calendar 12 Şubat 2026 18:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Robert Lewandowski'nin masasındaki 5 teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Robert Lewandowski'nin 30 Haziran'da Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek ve geleceği hakkında kesin kararını verecek.

15 Mart'ta yapılacak Barcelona kulüp başkanlığı seçimlerinin sonucuna kadar bir karar vermeyecek. Kulüpten alacağı teklifi ve masasında bulunan çok sayıda teklifi değerlendirecek.

EŞİ ANNA, CHICAGO'YA GİTTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Polonyalı forvetin çevresinden, Barça dışında kariyerini sürdürmesi için beş ciddi teklif aldığını yazdı. ABD takımlarından Chicago Fire'ın ilgisi, Bild'in Aralık ayında bu konuyu haber yapmasından bu yana çeşitli medya organlarında sıkça tekrar edildi.

Ayrıca, eşi Anna Lewandowska, işiyle ilgili bir konu için ABD'nin bu şehrindeydi ve bu fırsatı, ailesinin orada mutlu olup olmayacağını değerlendirmek için kullandığı kaydedildi.

LEWA'YA TEKLİF YAPAN 5 KULÜP

Chicago dışında Fenerbahçe, Milan, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan da Lewandowski'ye teklifler yapıldı.

AMACI DAHA ÇOK PARA DEĞİL

Lewandowski'nin gelecek sezon başladığında 38 yaşında olacağını (21 Ağustos'ta doğum günü) göz önünde bulundurursak, bu aşamada Polonyalı oyuncu için kazanacağı para miktarı o kadar önemli değil, çünkü daha çok istikrar ve aile mutluluğu aradığı ifade edildi.

Bu nedenle, yenileme teklifi düşük olsa da, onun seviyesindeki bir forvetin beklentilerini karşıladığı takdirde, Barça'yı öncelikli olarak gördüğü de vurgulandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.