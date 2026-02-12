Arda Güler'den açıklama: 'Üzüntüyle takip ettim'

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.



Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözleri sonrası sessizliğini bozan genç futbolcu, iddialara net bir yanıt verdi.



Arda Güler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.



İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.



Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."



