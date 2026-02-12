Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.
Mavi-beyazlı ekip, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Pro Lig kadro listesinden çıkardı.
BENZEMA SONRASI NUNEZ LİSTE DIŞI
Kulübün, Karim Benzema transferinin ardından yabancı kontenjanında düzenlemeye gittiği ve bu nedenle Darwin Nunez'in lig kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Uruguaylı golcü, sezonun kalan bölümünde yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek.
FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA İSTEMİŞTİ
Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Darwin Nunez'e talip olmuştu. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
PERFORMANSI
Bu sezon Al Hilal formasıyla 23 maça çıkan Nunez, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Al-Hilal'de Karim Benzema sonrası Darwin Nunez kararı!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Pro lig listesinden çıkardı. Karim Benzema'nın transferi sonrası Nunez, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.
