12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-015'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-014'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-042'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-113'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-179'

FIFA'dan Athletic Bilbao'ya transfer yasağı!

FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'ya 3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı getirdi.

calendar 12 Şubat 2026 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu transfer yapması yasaklanan kulüpler listesine dahil etti.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan oyuncu kaydı yasağının, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere üç ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.

GEREKÇE: MALİ VE DÜZENLEYİCİ İHLALLER

FIFA'dan yapılan kısa açıklamada, yaptırımın gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu:

"Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
