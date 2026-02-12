Formula 1'de yeni sezon öncesi güç sıralaması!

2026 model Formula 1 araçlarının sesi, Çarşamba günü Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yankılandı ve merakla beklenen sezon öncesi testlerin açılış günü başladı.



Bazı etkileyici tur sayılarına rağmen, sıralama konusunda somut bir sonuca varmak için henüz çok erken, ancak testlerin aksiyonundan kesinlikle çıkarılacak dersler vardı.



CADILLAC: SAĞLAM BAŞLANGIÇ!



F1'in en yeni takımı Cadillac, Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın Bahreyn çölünde neredeyse iki Bahreyn Grand Prix mesafesine denk gelen 107 tur tamamlayarak sağlam bir başlangıç yapmaya devam etti.



Sıfırdan bir F1 takımı kurmak kolay bir iş değil, ancak yaklaşık bir yıl önce katılımını kesinleştiren Cadillac, önümüzdeki ay Avustralya'da başlayacak sezonun açılışında hızlı bir başlangıç yapmak için harika bir iş çıkarıyor. İlk F1 arabalarını çalıştıran ve test eden ilk takımlardan biri olmak da dahil olmak üzere tüm son teslim tarihlerini karşıladılar ve Barcelona'daki testlerde de çok saygın bir iş çıkardılar.



Bu performans Bahreyn'de de devam etti ve birçok takım, sadece yaklaşımlarından değil, 2026 model yarış arabasındaki bazı çok havalı detaylardan da etkilendi. Yönetici mühendislik danışmanı Pat Symonds, sezon içi geliştirme için "sağlam bir süreç" ve "agresif" bir geliştirme programı olduğunu, temel arabalarını geliştirip sezon boyunca performansı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Elbette Cadillac'ın öğrenecek çok şeyi var, bu yüzden beklentilerini düşük tutuyorlar ve bunun yerine sadece başlarını eğip odaklanıyorlar, ancak bunun güçlü bir başlangıç olduğu şüphe yok.



WILLIAMS BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKTİ



Carlos Sainz, sabahki turlarını tamamlamak için garajdan çıktığında Williams'ın FW48'ini ilk kez düzgün bir şekilde görebildik. İngiliz takım, üretim gecikmeleri nedeniyle Barcelona'daki testleri kaçıran tek takımdı. Ancak, geçen hafta nemli Silverstone'da bir çekim günü tamamlayarak ve ardından Pazartesi günü Bahreyn'de ikinci bir çekim günü tamamlayarak geri döndüler. Her iki durumda da, maksimum 200 km'yi tamamlamaya çok yaklaştılar. Ardından Çarşamba günü, son derece güvenilir bir performans sergilediler ve Alex Albon'un öğleden sonraki stintinin ardından günü 145 turla tamamladılar; bu, diğer tüm takımlardan daha fazla.



Seansın ardından F1 TV'ye konuşan Takım Direktörü James Vowles, aracın "hiçbir kusuru" olmadığını ve bu kadar çok tur tamamlayabildiklerini görmekten memnun olduğunu söyledi, ancak beklentileri düşürmeye çalıştı. Vowles Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, "Şu ana kadar sürücülerin yorumları oldukça olumlu" diye ekledi. "Denge çok uzak değil gibi görünüyor ve bu, herhangi bir ayar çalışması yapılmadan elde edildi, bu da iyi bir başlangıç noktası sağlıyor."



RED BULL: YENİ REFERANS NOKTASI



Max Verstappen ilk günden itibaren işine koyuldu ve dört kez Dünya Şampiyonu olan sürücü, 136 tur atarak tüm sürücüler arasında en yüksek tur sayısına ulaştı. En yakın rakipleri McLaren, Ferrari ve Mercedes'in aksine, Red Bull sadece yeni bir güç ünitesi kullanmakla kalmayıp, Ford ile birlikte ilk kez kendi tasarladıkları bir güç ünitesi kullanarak büyük bir değişimden geçiyor.



Mercedes Takım Direktörü Toto Wolff, Red Bull'un şu anda "referans noktası" olduğunu belirterek, "düzlüklerde diğerlerinden çok daha fazla enerji kullanabiliyorlar" diye ekledi.



Seansın ardından konuşan Verstappen, fazla bir şey açıklamadı. Hollandalı pilot, "Bugün iyi bir gün geçirdik; çok sayıda tur attık ve farklı programları test ettik. Red Bull Ford Powertrains, diğerlerine kıyasla hala tamamen yeni bir proje, bu yüzden ilk yarış öncesinde öğrenecek ve anlayacak çok şey var. Yarış hafta sonu boyunca karşılaşabileceğimiz birçok test prosedüründen geçtik: Bu, uzun süredir bu işin içinde olan bir güç ünitesi üreticisi için daha kolay olabilir, ancak yeniyseniz her şeyi test etmeniz gerekir. Tabii ki, normal sürüşler de yaptık. Herkes tamamen farklı programlar uyguluyor, bu yüzden tur zamanlarına ve sıralamalara odaklanmıyoruz." ifadelerini kullandı.



Red Bull Ford güç ünitesinin güvenilirliği ve Verstappen'in Salı günü kaydettiği etkileyici kilometre performansı, ayrıca arabanın pistte gösterdiği olumlu performans, önümüzdeki sezon için umut verici.



MERCEDES İLK SIKINTISINI YAŞADI



Mercedes, Barselona'daki testlerde sorunsuz bir performans sergiledi ve bu, padok içinde 2026'ya girerken yenilmesi gereken takım oldukları hissini pekiştirdi. Bu da, bu hafta araba ayarlarına odaklanmaya başlayabilecekleri anlamına geliyordu. Ancak bunu yaparken, 2026'da ilk sıkıntısını yaşadı.



George Russell, ilk test gününün sabahında neredeyse bir Grand Prix mesafesi kadar yol kat ederken, Mercedes'in birkaç sorun yaşadığı ortaya çıktı. Bunlar arasında, pist şefi Andrew Shovlin'in "frenlerle ilgili zorluklar" olarak tanımladığı zorlu araç dengesi de vardı. Öğleden sonra Kimi Antonelli direksiyona geçtiğinde, takım çeşitli ayar değişiklikleri yaparken süspansiyonda bir sorun tespit etti ve bu sorunun daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğinden, Antonelli birkaç saatini garajda geçirdi.



Takım, İtalyan pilotu son saatte piste çıkarmak için sorunu zamanında giderdi, ancak arabanın temel ayarlarını yapmak ve uzun sürüşlere odaklanmak için en sert lastiklerden sadece iki set kullanacak zamanları vardı. Shovlin, "W17'nin nasıl davrandığını hala öğreniyoruz ve doğru pencereye geri dönmek için açıkça biraz çalışmamız gerekiyor. Neyse ki, bu hafta iki gün daha sürüşümüz var ve fikirlerimiz de eksik değil, bu yüzden umarım yarın iyi bir adım atabiliriz." diye ekledi.



Mercedes için ilk gerçek sorun, ama testlerin amacı da budur.



SEZON ÖNCESİ SIRALAMA



Çeşitli Formula 1 muhabirlerinin görüşleri, araçların tur süreleri ve yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak sezon öncesi şöyle bir güç sıralaması yaptık.



1.⁠ ⁠Mercedes



2.⁠ ⁠Red Bull



3.⁠ ⁠McLaren



4.⁠ ⁠Ferrari



5.⁠ ⁠Alpine



6.⁠ ⁠Cadillac



7.⁠ ⁠Haas



8.⁠ ⁠Racing Bulls



9.⁠ ⁠Audi



10.⁠ ⁠Williams



11.⁠ ⁠Aston Martin



