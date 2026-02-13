Barcelona bunalımda: Paris'ten şok skor!

EuroLeague'in 28. haftasında Barcelona ile Paris karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Paris 85-74'lük skorla kazandı.



Paris'te Nadir Hifi 21 sayı ile maçın en skoreri oldu. Justin Robinson 18, Lamar Stevens 15, Jared Rhoden 10 sayı ile mücadele etti.



Barcelona'da Dani Brizuela 15, Nicolas Laprovittola 11, Toko Shengelia ise 11 sayı ile oynadı.



2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Paris, galibiyet sayısını 9'a çıkardı. Son 4 maçının 3'ünü kaybeden Barcelona ise 11. yenilgisini aldı.



Barcelona, gelecek hafta Virtus Bologna'ya konuk olacak. Paris ise Panathinaikos deplasmanına gidecek.



