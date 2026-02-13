12 Şubat
Brentford-Arsenal
1-1
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-0
12 Şubat
Sion-Basel
2-0
12 Şubat
Thun-Lausanne
5-1
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-4
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Atletico Madrid'den Barcelona'ya sert tokat!

Barcelona, Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 4-0'lık skorla yenildi.

calendar 13 Şubat 2026 00:55
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Eric Garcia kendi kalesine, 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez kaydetti.

8 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Barcelona'nın 52. dakikada Pau Cubarsi ile bulduğu gol, 8 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla iptal edildi.

BARCELONA, 10 KİŞİ KALDI

Katalan ekibinde Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RÖVANŞ 3 MART'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mart Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak ve kazanan taraf Real Sociedad / Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
