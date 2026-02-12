12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-017'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-016'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-044'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-115'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-181'

Cedi Osman: "Fenerbahçe çok iyi basketbol oynuyor"

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde konuştu.

calendar 12 Şubat 2026 21:52
Haber: Sporx.com
Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ"

Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin form grafiğine dikkat çekerek, "Fenerbahçe gerçekten çok iyi basketbol oynuyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği performans çok iyi" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAKİ MAÇTA DOĞRU ŞEYLER YAPTIK"

Cedi Osman, bu maçın önemine vurgu yaparak,"Bizim için çok önemli bir maç. İstanbul'daki maçta doğru şeyler yaptık ve orada çok iyi bir galibiyet almıştık. Burada da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.

NUNN VURGUSU

Takımın hücum gücüne değinen Osman, "Nunn bizim hücumda bir numaralı opsiyonumuz. O yüzden bazı maçlarda onu aradık. Ama bizimle tekrardan birlikte olacak" sözleriyle Kendrick Nunn'un önemine dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
