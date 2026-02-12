Cedi Osman: 'Fenerbahçe çok iyi basketbol oynuyor'

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.





"FENERBAHÇE ÇOK İYİ"



Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin form grafiğine dikkat çekerek, "Fenerbahçe gerçekten çok iyi basketbol oynuyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği performans çok iyi" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DAKİ MAÇTA DOĞRU ŞEYLER YAPTIK"



Cedi Osman, bu maçın önemine vurgu yaparak,"Bizim için çok önemli bir maç. İstanbul'daki maçta doğru şeyler yaptık ve orada çok iyi bir galibiyet almıştık. Burada da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.



NUNN VURGUSU



Takımın hücum gücüne değinen Osman, "Nunn bizim hücumda bir numaralı opsiyonumuz. O yüzden bazı maçlarda onu aradık. Ama bizimle tekrardan birlikte olacak" sözleriyle Kendrick Nunn'un önemine dikkat çekti.



