12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-015'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-014'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-042'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-113'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-179'

Anadolu Efes, EuroLeague'de çok farklı galip!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

calendar 12 Şubat 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 22:35
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de çok farklı galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti. 

Lacivert-beyazlı ekip, böylece organizasyondaki 9. galibiyetini aldı.

İtalya temsilcisi ise bu sezonki 16. mağlubiyetini yaşadı.

Virtus Bologna, karşılaşmanın ilk periyodunda Alen Smailagic, Karim Jallow ve Carsen Edwards ile üç sayılık isabetler buldu. İtalyan ekibine boyalı alandan bulduğu basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-19 önde kapattı.

Anadolu Efes, ikinci periyotta Cole Swider ile dış atışlardan skor üretti. Virtus Bologna da pota altından Alen Smailagic ile rakibine cevap vermeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ikinci çeyreği 43-35 üstün bitirdi.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, yaptığı başarılı savunma ile rakibine kolay basket imkanı tanımadı. Bu periyotta tempoyu artıran lacivert-beyazlılar, özellkle Ercan Osmani ile pota altında rakibine üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, üçüncü periyodun bitmesine 13 saniye kala Jordan Loyd'un orta mesafeden bulduğu basketle farkı 19'a çıkardı ve son çeyreğe 64-45 önde gitti.

Dördüncü çeyrekte rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, 38. dakikada Cole Swider'ın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı: 86-53. Ev sahibi ekip, son çeyreğini rahat geçirdiği müsabakadan 91-60 galip ayrıldı.

KAMİL YAZICI İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI 

Maç öncesinde Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı için saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takımın sporcuları ve hakemler, geçtiğimiz günlerde vefat eden Yazıcı için karşılaşma başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşu yaptı. Ayrıca Anadolu Efes'in oyuncuları, maça siyah bant ile çıktı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Christian Theis (Almanya)

Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4

Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 43-35

3. Periyot: 64-45

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.