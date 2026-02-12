TFF, 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı!

12 Şubat
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bazı kulüp personellerini tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

calendar 12 Şubat 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 20:19
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı.

Türkiye Futbol Federasonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

İŞTE 510 KİŞİLİK O LİSTE;

https://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/b5ce49906ccb4ebbbe0a427817c7cf16.pdf

