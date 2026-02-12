12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-015'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-014'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-042'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-113'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-179'

ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa'da yarı finalde!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

calendar 12 Şubat 2026 21:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa'da yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.

Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 58-46

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.