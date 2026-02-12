12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-015'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-014'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-042'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-113'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-179'

Pablo Laso: "Takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı"

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Virtus Bologna maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Şubat 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: 'Takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Virtus Bologna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Savunmada 40 dakika boyunca çok iyi performans gösterdik. Herkes elinden geleni yaptı. Kenardan iyi katkı aldık" ifadelerini kullandı.

"ASIL TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN SAVUNMA"

Hücum kalitesine güvendiğini belirten Laso, "Hücum tarafında bence çok kaliteye sahibiz. Özellikle bire bir üretim konusunda. Hücumda iyi iş çıkardık ama asıl takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı" dedi.

"HERKES İLK 5 OLAMAZ"

Kadrodaki eksiklere de değinen Laso, "Bir takım kurduğunuzda herkesi ilk 5 oyuncusu olarak düşünemezsiniz. Ama biz Shane Larkin'den, Georgios Papagiannis'ten ve Rolands Smits'ten faydalanamıyoruz. Bunlar ilk 5 olarak gördüğümüz isimler. Bu yüzden herkesten katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Laso, galibiyette öne çıkan isimleri ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Kai Jones ve Cole Swider çok iyiydi."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.