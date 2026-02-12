Pablo Laso: 'Takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı'

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Virtus Bologna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Savunmada 40 dakika boyunca çok iyi performans gösterdik. Herkes elinden geleni yaptı. Kenardan iyi katkı aldık" ifadelerini kullandı.



"ASIL TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN SAVUNMA"



Hücum kalitesine güvendiğini belirten Laso, "Hücum tarafında bence çok kaliteye sahibiz. Özellikle bire bir üretim konusunda. Hücumda iyi iş çıkardık ama asıl takdir edilmesi gereken kısım savunmaydı" dedi.



"HERKES İLK 5 OLAMAZ"



Kadrodaki eksiklere de değinen Laso, "Bir takım kurduğunuzda herkesi ilk 5 oyuncusu olarak düşünemezsiniz. Ama biz Shane Larkin'den, Georgios Papagiannis'ten ve Rolands Smits'ten faydalanamıyoruz. Bunlar ilk 5 olarak gördüğümüz isimler. Bu yüzden herkesten katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.



Laso, galibiyette öne çıkan isimleri ise şu sözlerle değerlendirdi:



"Kai Jones ve Cole Swider çok iyiydi."



