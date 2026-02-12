12 Şubat
Sacha Boey: "Galatasaray'ı çok özledim"

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı Sacha Boey, kulüp kanalına yaptığı açıklamalarda hem camiaya hem de hedeflere dair önemli mesajlar verdi.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"

Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulüpteki değişime dikkat çekerek, "Kulübümüz çok büyümüş ve gelişmiş. Bu yeniliklerle birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Camiamızla birlikte çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

"TÜM MAÇLARI TAKİP ETTİM"

Galatasaray'dan ayrı kaldığı dönemde takımı yakından izlediğini belirten Boey, "Galatasaray'da olmadığım sürelerde tüm maçları takip ettim. İnşallah sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Büyük başarılar elde etmek için buraya geldim. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

BERKAN KUTLU YORUMU

"Sen geldin, Berkan gitti…" sözlerine de yanıt veren Boey, "Doğru, ben geldim o gitti; ancak kendisiyle sürekli iletişim halindeyim. O benim her zaman kardeşim olarak kalacak" diyerek Berkan Kutlu ile olan yakın ilişkisine vurgu yaptı.

