13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi uyarı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı öncesi Paul Onuachu ve Ernest Muci'yi uyardı. İşte Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler...

calendar 13 Şubat 2026 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cumartesi günü kendi evinde Fenerbahçe ile zirve yarışında belirleyici maçlardan birisini oynayacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulu.

FATİH TEKKE'NİN PLANI

Teknik direktör Fatih Tekke, seyircinin de desteği ile 3-0 kazanılan Samsunspor maçındaki oyunu bir üst seviyeye çıkartıp sahadan istenilen sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

İLK DAKİKADAN İTİBAREN BASKI

Bordo-mavili takım, rakibine ilk dakikadan itibaren baskı uygulayıp, kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak.

İKİ İSME ÖZEL UYARI

Ernest Muçi ve Paul Onuachu'dan yakalanan fırsatları daha iyi değerlendirmeleri konusunda dikkatli olmalarını isteyen Tekke, bireysel hataları azaltmak ve duran toplardan verilen pozisyonları sıfırlamak amacıyla da hafta boyunca özel antrenmanlar yaptırdı.

EN BÜYÜK KOZ

Trabzon'un Fenerbahçe karşısında en büyük kozu, 16 gol ve 1 asisti bulunan Paul Onuachu olacak.

Bordo-mavililerin bir diğer yıldızı Ernest Muçi ise bu sezon 12 gol ve 5 asistle dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.