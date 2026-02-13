Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi uyarı!

Cumartesi günü kendi evinde Fenerbahçe ile zirve yarışında belirleyici maçlardan birisini oynayacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulu.
FATİH TEKKE'NİN PLANI
Teknik direktör Fatih Tekke, seyircinin de desteği ile 3-0 kazanılan Samsunspor maçındaki oyunu bir üst seviyeye çıkartıp sahadan istenilen sonuçla ayrılmayı hedefliyor.
İLK DAKİKADAN İTİBAREN BASKI
Bordo-mavili takım, rakibine ilk dakikadan itibaren baskı uygulayıp, kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak.
İKİ İSME ÖZEL UYARI
Ernest Muçi ve Paul Onuachu'dan yakalanan fırsatları daha iyi değerlendirmeleri konusunda dikkatli olmalarını isteyen Tekke, bireysel hataları azaltmak ve duran toplardan verilen pozisyonları sıfırlamak amacıyla da hafta boyunca özel antrenmanlar yaptırdı.
EN BÜYÜK KOZ
Trabzon'un Fenerbahçe karşısında en büyük kozu, 16 gol ve 1 asisti bulunan Paul Onuachu olacak.
Bordo-mavililerin bir diğer yıldızı Ernest Muçi ise bu sezon 12 gol ve 5 asistle dikkat çekti.
