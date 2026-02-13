Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Meksikalı orta sahanın oyunundan oldukça memnun olduğu ancak sözleşmesindeki 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu öğrenildi.
WEST HAM'LA PAZARLIK PLANI
Fenerbahçe'nin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile temas kurarak bu bedelde indirim talep edeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez belirsizliği!
Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham United ile 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim pazarlığına hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi.
