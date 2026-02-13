13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe'de Edson Alvarez belirsizliği!

Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham United ile 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim pazarlığına hazırlanıyor.

calendar 13 Şubat 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Meksikalı orta sahanın oyunundan oldukça memnun olduğu ancak sözleşmesindeki 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu öğrenildi.

WEST HAM'LA PAZARLIK PLANI

Fenerbahçe'nin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile temas kurarak bu bedelde indirim talep edeceği belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
