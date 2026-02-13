Fenerbahçe'de Edson Alvarez belirsizliği!

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi.



Sarı-lacivertli yönetimin, Meksikalı orta sahanın oyunundan oldukça memnun olduğu ancak sözleşmesindeki 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu öğrenildi.



WEST HAM'LA PAZARLIK PLANI



Fenerbahçe'nin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile temas kurarak bu bedelde indirim talep edeceği belirtildi.







