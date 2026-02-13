13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda millilerimiz

Milli sporcular, 14 Şubat Cumartesi günü alp disiplini ve kayakla atlamada mücadele edecek

calendar 13 Şubat 2026 09:54
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda millilerimiz
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 3 milli sporcu müsabakalara çıkacak.
İtalya'daki oyunların 8. gününde Thomas Kaan Önol Lang, alp disiplini erkekler büyük slalom, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ise kayakla atlama erkekler büyük tepede yarışacak.

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Thomas Kaan Önol Lang'ın yer alacağı müsabaka, Stelvio Kayak Merkezi'nde TSİ 12.00'de başlayacak.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in mücadele edeceği ilk tur atlayışları ise TSİ 20.45'te Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal tepe kategorisinde 48'inci olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
