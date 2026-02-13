Sergen Yalçın'ın planı hazır! İki yıldız için kritik karar!

Trendyol Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Beşiktaş, topladığı 37 puanla 5. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 22. haftada deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş, zorlu mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.



MURILLO İLK 11'E



Ara transfer döneminde kadroya katılan Emmanuel Agbadou, Hyeon-Gyu Oh ve Junior Olaitan, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



2-2 sona eren karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Amir Murillo'nun ise Başakşehir deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Panamalı sağ bek, sezonun ilk yarısında Olympique de Marseille formasıyla 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.



KALEYİ KİM KORUYACAK?



Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de kaleci tercihi. Yeni transfer Devis Vasquez'in antrenman performansının teknik heyetin beğenisini kazandığı belirtiliyor.



Sezonun ilk bölümünde kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden siyah-beyazlı ekipte, 25 yaşındaki file bekçisi bu sezon 17 maçta forma giydi ve 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.





Teknik heyetin Başakşehir karşılaşmasında hangi kaleciyi tercih edeceği maç saatinde netlik kazanacak.









