13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Karşıyaka'nın rakibi Çoruhlu FK

Play-Off yarışında yara almak istemeyen Karşıyaka, düşme hattında yer alan Çoruhlu FK'yı konuk edecek

13 Şubat 2026 12:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısındaki puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka 14 Şubat Cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağlanıp U19 Milli Takım'la Hırvatistan'da olan Adem Yeşilyurt ile cezalı Ensar forma giymeyecek. Bu isimlerin yokluğunda yeni transfer stoper İlyas ve geçen hafta hak mahrumiyeti cezası biter bitmez Eskişehir Anadolu deplasmanında beraberlik golünü atan Erhan'ın oynaması bekleniyor.

İlk devrede liderliğe kadar yükseldiği ligde ikinci yarıda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka grupta 41 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Ara transferde Yasin Öztekin, Nizamettin Çalışkan, İsmail Haktan Odabaşı gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan İzmir Çoruhlu FK son 8 maçta 1 galibiyet, 7 yenilgi aldı. İzmir ekibi grupta 12 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karşıyaka 4-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
