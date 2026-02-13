Zeki Çelik için dev transfer yarışı

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya'da transfer yarışına neden oldu.



JUVENTUS VE INTER



İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu ile ilgileniyor.



İki ekibin de 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrolarına katmak istediği belirtildi.



ROMA İLE ÇIKMAZ



Roma'dan yıllık net 2,5 milyon euro kazanan Zeki Çelik, sözleşmesini yenilemek için 3,5-4 milyon euro istiyor. Roma ise bu maaşı ödemek istemiyor.



Roma forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



