13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-159'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Zeki Çelik için dev transfer yarışı

Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesinin son yılında olan milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgileniyor.

calendar 13 Şubat 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya'da transfer yarışına neden oldu.

JUVENTUS VE INTER

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu ile ilgileniyor.

İki ekibin de 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrolarına katmak istediği belirtildi.

ROMA İLE ÇIKMAZ

Roma'dan yıllık net 2,5 milyon euro kazanan Zeki Çelik, sözleşmesini yenilemek için 3,5-4 milyon euro istiyor. Roma ise bu maaşı ödemek istemiyor.

Roma forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
