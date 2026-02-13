13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-159'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Tottenham'da Igor Tudor sürprizi!

Tottenham, teknik direktörlük görevi için Igor Tudor'u düşünüyor. Hırvat teknik adamla temaslar başladı.

calendar 13 Şubat 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'da Igor Tudor sürprizi!
Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktörünü arıyor.

TUDOR DA ADAYLARDAN

İngiliz ekibi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezona Juventus'ta başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor, Tottenham'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Matteo Moretto'nun haberine göre, Tudor'un, Tottenham'ın listesinde üst sıralarda olduğu ve Hırvat teknik adam ile ilk temasların başladığı yazıldı.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
