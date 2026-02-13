13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

ASVEL'in sahibi Tony Parker, takımın yeni koçu olabilir

ASVEL Kulüp Başkanı Tony Parker, sözleşmesi bu yaz sona erecek olan koç Pierric Poupet'nin yerini alabilir.

calendar 13 Şubat 2026 15:50
Haber: -Sportando, Fotoğraf: X.com
ASVEL'in sahibi Tony Parker, takımın yeni koçu olabilir
Fransız gazetesi Le Progrès'in haberine göre, ASVEL Kulüp Başkanı ve eski NBA yıldızı Tony Parker'ın önümüzdeki sezondan itibaren mevcut koç Pierric Poupet'nin yerine geçerek kendi kulübü olan LDLC ASVEL Villeurbanne'in bir sonraki başantrenörü olması bekleniyor.

Mevcut ASVEL koçu Poupet'nin sözleşmesinin bu yaz sona ereceği bildirilirken ASVEL, Parker'ın saha kenarında liderlik rolüne geçeceği bir antrenör değişikliğine hazırlanıyor.

Parker'ın ayrıca bu yaz, Türkiye'deki 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fransa U17 milli takımıyla başantrenörlük çıkışını yapması planlanıyor. Deneyim kazanmak için ise bu sezon Mike Brown yönetimindeki New York Knicks ile bir hafta geçirdiği belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
