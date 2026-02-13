ASVEL'in sahibi Tony Parker, takımın yeni koçu olabilir

Fransız gazetesi Le Progrès'in haberine göre, ASVEL Kulüp Başkanı ve eski NBA yıldızı Tony Parker'ın önümüzdeki sezondan itibaren mevcut koç Pierric Poupet'nin yerine geçerek kendi kulübü olan LDLC ASVEL Villeurbanne'in bir sonraki başantrenörü olması bekleniyor.





Mevcut ASVEL koçu Poupet'nin sözleşmesinin bu yaz sona ereceği bildirilirken ASVEL, Parker'ın saha kenarında liderlik rolüne geçeceği bir antrenör değişikliğine hazırlanıyor.



Parker'ın ayrıca bu yaz, Türkiye'deki 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fransa U17 milli takımıyla başantrenörlük çıkışını yapması planlanıyor. Deneyim kazanmak için ise bu sezon Mike Brown yönetimindeki New York Knicks ile bir hafta geçirdiği belirtiliyor.



