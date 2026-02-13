13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

Isparta'da doğuştan engelli olan 14 yaşındaki lise öğrencisi Sudenaz Şanlı, para badminton sayesinde milli sporcuya dönüştü.

calendar 13 Şubat 2026 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Isparta'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen 14 yaşındaki lise öğrencisi Sudenaz Şanlı, para badminton sayesinde içine kapanık bir çocuktan özgüveni yüksek bir milli sporcuya dönüştü.
Bir dönem akran zorbalığına maruz kalan ve yaşadıklarını içine atan Şanlı'nın hayatı, para badmintonla tanışmasıyla değişti. Bu sporla kendini keşfeden genç sporcu, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Sudenaz'ın spor yolculuğu, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü badminton antrenörü Özlem Kafadar Togar'ın dikkatini çekmesiyle başladı. Aynı mahallede yaşadıkları Sudenaz Şanlı'yı okula gidip gelirken fark eden Togar, genç kızın ailesinin de desteği ile çalışmalara başladı.

Badmintona başladıktan dört gün sonra ilk müsabakasına katılan Şanlı, kısa sürede yurt içinde dereceler elde etti. Milli takıma seçilen genç sporcu, Ekim 2025'te İstanbul'da düzenlenen Victor Para Badminton Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük başarısı gösterdi.

Spor öncesinde kendisini ifade etmekte zorlandığını belirten Şanlı, gazetecilere, "İçine kapanık bir çocuktum. Spora başladıktan sonra açılmaya başladım. Katıldığım müsabakalarda yeni arkadaşlıklar kurdum. Özgüvenim arttı. Engelin kötü bir şey olmadığını öğrendim." diye konuştu.

Şanlı, boyunu hiçbir zaman engel olarak görmediğini ifade ederek, "Kendimi hep normal gördüm ve insanların da öyle görmesini istedim. Yapamayacağım düşünülen şeyleri yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sporun hayatını değiştirdiğini dile getiren Sudenaz Şanlı, yeni hedefler için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antrenör Togar ise "İlk başta çekiniyordu ancak zamanla özgüveni arttı. Disiplini ve azmiyle kısa sürede önemli gelişim gösterdi." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
