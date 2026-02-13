13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Kadın Milli Badminton Takımı yarı finalde!

2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Fransa'yı 3-2 mağlup eden Kadın Milli Takımı, grup aşamasını namağlup tamamlayarak tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi.

calendar 13 Şubat 2026 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadın Milli Badminton Takımı yarı finalde!
İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Fransa'yı 3-2 yenen Kadın Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını tamamlayarak yarı finale yükseldi.
 
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda sporcularımız, sergiledikleri mücadeleci performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı önemli galibiyetler elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak sahada yüreğiyle mücadele eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarı finalde ay-yıldızlı formayla mücadele edecek Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Milliler, organizasyonun ilk gününde Çekya'yı 5-0, ikinci gününde ise Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etmişti.
 
Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.
 
Kadınlar grup karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
 
- Tek Kadınlar Kategorisi
 
Neslihan Arın-Anna Tatranova: 21-11, 21-12
 
Özge Bayrak-Romane Clotreaux-Foucault: 21-8, 21-12
 
Ravza Bodur-Leana Laurent: 21-6, 15-21, 21-15
 
- Çift Kadınlar Kategorisi
 
Neslihan Arın/Nazlıcan İnci-Agathe Cuevas/Elsa Jacob: 19-21, 21-23
 
Yasemen Bektaş/Sinem Yıldız-Margot Lambert/Camille Pognante: 13-21, 13-21
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
