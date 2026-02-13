13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Boluspor evinde zorlanmadan kazandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

13 Şubat 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Boluspor evinde zorlanmadan kazandı
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Boluspor sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri Barış Alıcı ve Doğan Can Davas (2) kaydetti. Hatayspor'un tek golü 90+5'te Ensar Arslan penaltıdan attı.
 
Bu sonuçla birlikte Boluspor 38 puana yükselirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.
 
Stat: Bolu Atatürk
 
Hakemler: Asen Albayrak, Sabri Öğe, Esra Arıkboğa
 
Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 82 Abdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı (Dk. 83 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 82 Aganspahic), Doğan Can Davas (Dk. 89 Abdulsamet Kırım), Kouagba, Gökhan Akkan, Akanbi (Dk. 68 Baluta)
 
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 80 Mustafa Said Aydın), Hakan Çinemre, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 57 Ünal Emre Durmuşhan), Yılmaz Cin (Dk. 57 Baran Sarka), Ali Yıldız (Dk. 46 Ensar Arslan), Ersin Aydemir, Sharif Osman, Danjuma (Dk. 46 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz
 
Goller: Dk. 44 Barış Alıcı, Dk. 48 ve 58 (Penaltıdan) Doğan Can Davas (Boluspor), Dk. 90+4 Ensar Arslan (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 32 Arda Usluoğlu (Boluspor), Dk. 59 Recep Burak Yılmaz, Dk. 71 Engin Can Aksoy, Dk. 88 Hakan Çinemre ve Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor)
