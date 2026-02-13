Milan Skriniar'dan Trabzonspor için mesaj

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar'ın doğum günü kutlandı.
Skriniar, doğum günü kutlamasında takım arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptı ve Trabzonspor karşılaşması için galibiyet mesajı verdi.
Milan Skriniar, "Doğum günü dilekleriniz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz en güzel hediye yarın (Cumartesi) kazanmak olacak. Lütfen benim için bunu yapın." dedi.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 31 yaşındaki Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
